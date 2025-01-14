❗️🇺🇦Силовая мобилизация на Украине с каждым днем набирает новые обороты! На Украине продолжается очередной беспредел душегубов из СС ТЦК и антиполицаев, которые не прекращают отлавливать и похищать мужское работоспособное население страны в угоду просроченного zеленистого и его подельников☠️ #Украина #Зеленский #ТЦК #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.