❗️🇺🇦Силовая мобилизация на Украине с каждым днем набирает новые обороты! На Украине продолжается очередной беспредел душегубов из СС ТЦК и антиполицаев, которые не прекращают отлавливать и похищать мужское работоспособное население страны в угоду просроченного zеленистого и его подельников☠️ #Украина #Зеленский #ТЦК #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.
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Игорь Васиков
Всех скакунов майданных и писателей про "резать русню" настигнет карма!
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21 час.
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