За два дня до атаки дронов на "Оленью" космическая разведка врага сообщила о массовой переброске наших "стратегов"

БлокнотРУ Дмитрий Рогозин предложил масштабировать боевой опыт для борьбы с ударами вглубь России На фоне массированной атаки украинских беспилотников Рогозин заявил, что боевой опыт из зоны СВО поможет отразить удары по столице и другим регионам.
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