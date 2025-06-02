За два дня до атаки дронов на "Оленью" космическая разведка врага сообщила о массовой переброске наших "стратегов"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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vagas Karlito
С каждым подобным  нашим просчетом всё очевиднее что назрела пора  заниматься кадрами и  ответственность ужесточать! Вскрываются язвы требующие решений  а их нет!
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3 час.
RZ
Ramin Zeunalabdinov
Все спланировано и выполнено с помощью англосаксов.Щупальца англосаксы распустили по всей России.Рубить без сожаления.И если бы была вышка, меньше было бы хероев исполнителей.
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57 мин.
людмила михайлик
Все,что прилетело отправить назад на границу Украины и Европы, пусть дрожат
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4 мин.
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