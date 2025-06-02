За два дня до атаки дронов на "Оленью" космическая разведка врага сообщила о массовой переброске наших "стратегов"

vagas Karlito С каждым подобным нашим просчетом всё очевиднее что назрела пора заниматься кадрами и ответственность ужесточать! Вскрываются язвы требующие решений а их нет!

RZ Ramin Zeunalabdinov Все спланировано и выполнено с помощью англосаксов.Щупальца англосаксы распустили по всей России.Рубить без сожаления.И если бы была вышка, меньше было бы хероев исполнителей.