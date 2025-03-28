Крымским предпринимателям напомнили о незаконности вывесок на латинице

В Крыму усилят контроль за соблюдением закона, обязывающего использовать русский язык на вывесках. Об этом заявил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков на совещании, посвященном замене вывесок на латинице и разработке дизайн-кода для городов и районов полуострова.
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