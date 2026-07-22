25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле

Кажется, что узнавать что-то новое о наших собственных телах можно бесконечно, и это всегда интересно — например, знали ли вы, что информация поступает в мозг со скоростью 430 км/ч? Однако кое-что лучше не знать, если вы хотите спокойно спать по ночам, и факты из этой подборки — как раз тот случай.