Синди Кроуфорд готовит иск против рехаба, где умер её сын: «Мы добиваемся ответственности»

Синди Кроуфорд, легендарная супермодель и мать покойного Пресли Гербера, готовится к судебному разбирательству с реабилитационным центром Resolutions Living, где 27-летний сын скончался 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым