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Синди Кроуфорд готовит иск против рехаба, где умер её сын: «Мы добиваемся ответственности»

Синди Кроуфорд готовит иск против рехаба, где умер её сын: «Мы добиваемся ответственности»

Синди Кроуфорд, легендарная супермодель и мать покойного Пресли Гербера, готовится к судебному разбирательству с реабилитационным центром Resolutions Living, где 27-летний сын скончался 20 сентября.

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