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Каллас анонсировала новые санкции против России

Каллас анонсировала новые санкции против России

Европейский союз (ЕС) работает над новыми санкциями против России. Об этом рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X после утверждения 21-го пакета санкций.

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