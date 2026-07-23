Каллас анонсировала новые санкции против России

Европейский союз (ЕС) работает над новыми санкциями против России. Об этом рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X после утверждения 21-го пакета санкций.
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