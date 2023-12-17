МИД: Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро

Российская сторона выработала механизм перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать, в долларах и евро, передает РИА Новости.
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