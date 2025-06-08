В Рязани 17-летнего подростка убили футбольные ворота на стадионе

Резонансный случай привлек внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который потребовал от руководителя регионального следственного подразделения предоставить детальный отчет о ходе процессуальной проверки.
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