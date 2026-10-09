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SPORT24.ru

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«Зенит» не отпустил лидера в Европу, Мбаппе определился с новым клубом. Трансферные слухи дня

«Зенит» не отпустил лидера в Европу, Мбаппе определился с новым клубом. Трансферные слухи дня

Главное к утру пятницы.Что в РоссииНовый спортивный директор «Локомотива» анонсировал трансферыfclm.ruНариман Акавов, назначенный спортивным директором московского «Локомотива», обозначил приоритеты клуба на трансферном рынке.

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