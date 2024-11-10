Специалисты назвали условие для снижения цен на недвижимость в России

С начала года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ увеличился на 28%. Резкий рост плохих долгов в ипотечном портфеле может вынудить банки изымать квартиры у недобросовестных заемщиков, сообщает агентство «Прайм».
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