Увеличение длительности сна часто является не причиной проблем со здоровьем, а их следствием. Об этом в беседе с RT рассказала невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.
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