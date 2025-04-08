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Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд

Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд

Царьград Коллаж Царьграда Гнусные реалии: чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили пять миллиардов рублей.

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