Закон, порядок, государство

723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Жаль тигренка.Двух истощенных т...
  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...

Спасенный котенок леопарда и ворона "поговорили" на камеру в Приморье

Спасенный котенок леопарда и ворона "поговорили" на камеру в Приморье

Необычное взаимодействие бесстрашной птицы и спасенного котенка дальневосточного леопарда Leo 260M попало на видео в Центре реабилитации в Приморском крае.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх