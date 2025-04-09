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Торговые пошлины Трампа переполнили порты США импортными авто до критической отметки

Торговые пошлины Трампа переполнили порты США импортными авто до критической отметки

Порты США переполнены импортными автомобилями из-за введенных пошлин в 25% президентом Трампом. Автопроизводители приостановили поставки в дилерские центры, ожидая компромисса с торговыми партнёрами.

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