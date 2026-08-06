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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах подписал 2-летний контракт с «Трабзонспором»

Мохамед Салах стал игроком « Трабзонспора ». 34-летний экс-вингер «Ливерпуля» подписал двухлетний контракт с турецким клубом.

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