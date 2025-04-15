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В «Динамо» назвали сроки восстановления прооперированного Артура Гомеса: «Разрыв ахилла не совсем классический»

В «Динамо» назвали сроки восстановления прооперированного Артура Гомеса: «Разрыв ахилла не совсем классический»

Врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о сроках восстановления полузащитника Артура Гомеса, получившего травму ахиллова сухожилия в матче 24‑го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

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