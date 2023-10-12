В Евросоюзе испугались быстрого старения населения

Быстрое старение населения и недостаточная рождаемость в Евросоюзе – основные проблемы, которые грозят усугубить нехватку рабочей силы, усилить социальное и региональное неравенства, а также обнулить госбюджеты, считают в штаб-квартире ЕС.
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