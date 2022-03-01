Самсонов пропустил 3 шайбы после 10 бросков «Торонто» в 1-м периоде и был заменен

Илья Самсонов пропустил 3 шайбы от «Торонто» с 10 бросков и был заменен. Российский вратарь «Вашингтона» не вышел на второй период, уступив место Витеку Ванечеку при счете 1:3.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх