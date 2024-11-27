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Медвежий угол

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Три года шли к этому исходу: "Северный поток" меняют на Одессу

Три года шли к этому исходу: "Северный поток" меняют на Одессу

Коллаж Царьграда Итак, американцы раскрыли карты: они хотят по дешёвке купить выведенный ими же из строя "Северный поток".

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Комментарии
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V K
Надо Северный поток американцам продать. А когда они его починят - взорвать...
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5 час.
sa
svet alex
Ну, о каком обмене можно разговаривать с этими шакалами! Все равно обманут, как обманывали всегда и везде. Мы и без них возьмем и Одессу, и Николаев.Хочется конечно с минимум потерь, но как пойдет. Почаще  надо   применять орешник и не жалеть бандеровскую мразь!
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1 час.
Владимир Назанский
Странная фантазия. С чего это автор взял, что американцы готовы что-то отдать взамен Северного потока? Вовсе нет. Они хотят всё, всё вообще...
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47 мин.

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