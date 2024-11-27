Три года шли к этому исходу: "Северный поток" меняют на Одессу

sa

svet alex

Ну, о каком обмене можно разговаривать с этими шакалами! Все равно обманут, как обманывали всегда и везде. Мы и без них возьмем и Одессу, и Николаев.Хочется конечно с минимум потерь, но как пойдет. Почаще надо применять орешник и не жалеть бандеровскую мразь!