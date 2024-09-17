Экс-главу муниципалитета Севастополя обвинили в незаконном предпринимательстве

УФСБ Севастополя УФСБ пресекла деятельность экс-главы Качинского муниципального округа Севастополя, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
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