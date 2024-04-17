ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Янки готовят к отправке "мексиканские и колумбийские подарки" для русских.
Банды из американских тюрем бросают вызов русским. Ну подъезжайте...
Комментарии
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ЮЧ
Юрий Чернышенко
Полицаю раз кинешь и три года пыхтеть будешь, кому хочется?
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33 мин.
Гарибян Сусанна
Рассуждаете, как малолетки, а дело-то серьёзное. Только этих тварей нам и не хватало. Их надо выследить и уничтожить сразу по прибытию в зону СВО. Меньше рассуждайте, лучше поучаствуйте в святом деле-защите Отечества.
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19 мин.
Александр Доливо
Пусть этот обморок, по кличке Байден, заранее сообщит куда и где контингент будут высаживать, чтобы наши успели хлеб - соль для встречи приготовить!
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10 мин.
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