Банды из американских тюрем бросают вызов русским. Ну подъезжайте...

ЮЧ Юрий Чернышенко Полицаю раз кинешь и три года пыхтеть будешь, кому хочется?

Гарибян Сусанна Рассуждаете, как малолетки, а дело-то серьёзное. Только этих тварей нам и не хватало. Их надо выследить и уничтожить сразу по прибытию в зону СВО. Меньше рассуждайте, лучше поучаствуйте в святом деле-защите Отечества.