Под Ростовом подросток вербовал школьников по заказу украинских националистов

В Ростовской области подросток стал фигурантом уголовного дела по экстремисткой статье. В действиях юноши силовики усмотрели публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.
В Ростовской области подросток стал фигурантом уголовного дела по экстремисткой статье. В действиях юноши силовики усмотрели публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.
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