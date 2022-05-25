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Под Ростовом подросток вербовал школьников по заказу украинских националистов

В Ростовской области подросток стал фигурантом уголовного дела по экстремисткой статье. В действиях юноши силовики усмотрели публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.

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