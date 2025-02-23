Фильм «Анора» с Юрой Борисовым прошел с триумфом на Independent Spirit Awards

Фильм «Анора» выиграл три награды на церемонии Independent Spirit Awards Фильм «Анора» (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера, в котором одну из ролей исполнил российский актер Юра Борисов, стал победителем в трех номинациях на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards.