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Фильм «Анора» с Юрой Борисовым прошел с триумфом на Independent Spirit Awards

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым прошел с триумфом на Independent Spirit Awards

Фильм «Анора» выиграл три награды на церемонии Independent Spirit Awards Фильм «Анора» (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера, в котором одну из ролей исполнил российский актер Юра Борисов, стал победителем в трех номинациях на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards.

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