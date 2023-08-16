Российского муниципального депутата арестовали за интимную переписку с ребенком

Суд в Петербурге заключил под стражу до 11 октября муниципального депутата Игоря Губайдулина. Парламентарий проходит обвиняемым по статье 135 («Развратные действия») УК РФ за интимную переписку с 12-летним мальчиком и обмен с ним эротическими фото.