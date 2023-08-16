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Российского муниципального депутата арестовали за интимную переписку с ребенком

Российского муниципального депутата арестовали за интимную переписку с ребенком

Суд в Петербурге заключил под стражу до 11 октября муниципального депутата Игоря Губайдулина. Парламентарий проходит обвиняемым по статье 135 («Развратные действия») УК РФ за интимную переписку с 12-летним мальчиком и обмен с ним эротическими фото.

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