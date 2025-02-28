Веганские рестораны, турецкие отели: стало известно, куда из Украины сбежали родные мэра города Николаев

Родные мэра украинского Николаева Александра Сенкевича сбежали из Украины. И если супруга градоначальника покинула страну вполне законно, то брат - в нарушение закона о запрете на выезд мужчинам с 18 до 60 лет.
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