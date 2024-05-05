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Круговой красиво забил за «Зенит-2»: с лета после углового. Это его первый мяч после подписания контракта с ЦСКА

Гол Кругового принес «Зениту»-2 победу над «Динамо СПб» (1:0). На 41-й минуте он сходу пробил после подачи Ивана Галанина с углового, не давая мячу опуститься на газон.

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