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Патрик Беверли эффектно заблокировал Пауэлла. Игрок «Далласа» в ответ ударил его локтем

Патрик Беверли эффектно заблокировал Пауэлла. Игрок «Далласа» в ответ ударил его локтем

Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли в третьей четверти матча с «Далласом» (116:95) эффектно накрыл «большого» техасцев Дуайта Пауэлла.

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