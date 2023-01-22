Командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил о начале формирования первых подразделений под оснащение западными танками

На Украине начали формировать первые подразделения под оснащение западной военной техникой, в том числе под немецкие танки Leopard, несмотря на то, что Германия не одобрила поставку тяжелой бронетехники Киеву.
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