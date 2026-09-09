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В Приморском районе достроили детский сад на 240 мест

В Приморском районе достроили детский сад на 240 мест

В густонаселённом Приморском районе Петербурга введён в эксплуатацию новый детский сад – он расположен в жилом комплексе "Прайм Приморский" по адресу: Парашютная улица, дом 77, корпус 2.

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