Leading mathematicians in an open statement warned about the dangers of AI

A group of 25 leading mathematicians, laureates of the Fields Prize, issued an open statement stating that artificial intelligence is causing damage to mathematical science and its community.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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