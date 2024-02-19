Водитель и 2 пассажирки пострадали при съезде Lada с моста в Воронежской области

В Бобровском районе 19-летний парень не справился с управлением авто и съехал с моста в реку. Пострадал водитель и две пассажирки, в том числе несовершеннолетняя девушка, сообщила полиция Воронежской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии