Парковка станет платной на шести улицах в Савеловском районе

Зона платной парковки в районе Савеловский будет расширена, сообщает телеграм-канал «САО | Москва». Согласно приведенной информации, с 5 августа парковка на будет стоить 40 рублей в час по адресам: Башиловская улица, Мирской переулок (от пересечения с улицей Верхняя Масловка до пересечения с Петровско-Разумовским проездом), Мишина улица, Петровско-Разумовский проезд, Раздельная улица, 1-я улица Бебеля.