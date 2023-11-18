Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Днем ракетных войск и артиллерии

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября.
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