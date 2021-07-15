Китайско-российские отношения в контексте 100-летней истории КПК

1 июля 2021 года — особая дата для китайского народа, которая останется в его памяти. На торжественном собрании по случаю 100-летнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин провозгласил: благодаря неустанным усилиям всех партийных товарищей и многонационального народа Китая мы добились цели, при-уроченной к 100-летию Коммунистической партии Китая.