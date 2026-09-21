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Аргументы и Факты

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WSJ: Трамп ищет способы подчеркнуть свою роль перед выборами в Конгресс США

WSJ: Трамп ищет способы подчеркнуть свою роль перед выборами в Конгресс США

Президент США Дональд Трамп стремится не допустить падения рейтингов и пытается укрепить позиции среди сторонников на фоне предстоящих выборов в Конгресс и ситуации вокруг Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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