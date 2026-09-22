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Аргументы и Факты

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Зеленский попал под неожиданный удар США: главная новость СВО 22 сентября

Зеленский попал под неожиданный удар США: главная новость СВО 22 сентября

Американский портал Axios опубликовал информацию о том, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал его прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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