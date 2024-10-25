Госавтоинспекции УМВД России по Ненецкому автономному округу приняли участие в акции «Белая трость»

24 октября 2024 года сотрудники окружной Госавтоинспекции совместно с представителями организации «Всероссийское общество слепых», общественными объединениями, а также при участии руководителя отряда ЮИД ДЮЦ «Лидер» и воспитанников ГБУ НАО «Центр содействия семейному устройству «Наш дом» провели информационно-профилактическое мероприятие «Белая трость», приуроченное к Международному дню белой трости.