Правосудие Мириам Мартинес: мать 3 года ловила преступников, убивших её дочь

Одного за другим она выслеживала всех причастных к похищению и убийству её дочери Карен. Знала, что однажды за ней самой придут, и очень спешила — меняла внешность, подделывала документы, искала и находила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии