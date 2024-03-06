НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 635 подписчиков

Учения Nordic Response 24: угрозы и ответы на них

Учения Nordic Response 24: угрозы и ответы на них

На днях стартовали натовские учения Nordic Response 24. В ходе этих маневров 13 стран отрабатывают взаимодействие при решении разных задач и учатся противодействовать «российской угрозе».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх