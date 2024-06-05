В память о ней: сын Заворотнюк Майкл выбрал себе жену — копию мамы

Сын Анастасии Заворотнюк уже много лет встречается с девушкой по имени София. Многие пользователи сети считают, что парень интуитивно выбрал себе в качестве избранницы девушку, которая очень похожа на Настю внешне.
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