В китайском городе Циндао состоялось военное заседание стран-участниц ШОС

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Первое заседание органов международного военного сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ 2025 года проходило со среды по четверг в портовом городе Циндао на востоке Китая, сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.