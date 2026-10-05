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Кинам: самое дорогое дерево мира, в 100 раз дороже золота. Причина в смоле

Кинам: самое дорогое дерево мира, в 100 раз дороже золота. Причина в смоле

Фото: Unsplash Самый дорогой природный материал на планете — не редкий минерал и не драгоценный металл, а щепа больного азиатского дерева.

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