Кинам: самое дорогое дерево мира, в 100 раз дороже золота. Причина в смоле

Фото: Unsplash Самый дорогой природный материал на планете — не редкий минерал и не драгоценный металл, а щепа больного азиатского дерева.
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если бы у нынешних дебилов с укропии было б это дерево они итаб применили чтоб укропить себя.