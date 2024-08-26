SMAS-лифтинг: почему порой мы недовольны эффектом от процедуры

Несмотря на набирающий обороты тренд «стареть красиво», далеко не все готовы ему последовать. Большинство женщин все-таки стараются как можно дольше сохранить моложавый внешний вид — и здесь на помощь приходят новые технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии