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SMAS-лифтинг: почему порой мы недовольны эффектом от процедуры

SMAS-лифтинг: почему порой мы недовольны эффектом от процедуры

Несмотря на набирающий обороты тренд «стареть красиво», далеко не все готовы ему последовать. Большинство женщин все-таки стараются как можно дольше сохранить моложавый внешний вид — и здесь на помощь приходят новые технологии.

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