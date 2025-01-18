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Парень хотел сделать подарок собакам и посмотрите, во что он превратил двор! Вечером там начинаются чудеса…

У Аарона Франкса из Песильвании четыре питомца. Собак зовут Тесса, Бруно, Купер и Мия. Несколько лет назад парню пришла в голову идея сделать для своих животных что-то хорошее.

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