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Царьград

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Алексей Жлоба отрицает поиск нового тренера для "Металлурга"

Алексей Жлоба отрицает поиск нового тренера для "Металлурга"

Директор "Металлурга" Алексей Жлоба опроверг слухи о замене главного тренера Андрея Разина и сообщил, что клуб не ведет переговоров с другими кандидатами.

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