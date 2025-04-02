Тамбовчанин порезал лицо знакомому осколком бутылки

26-летнего жителя Мичуринского округа обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п.
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