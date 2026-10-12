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Регионы России

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Глава МЧС России прибыл в КНДР для обсуждения сотрудничества в чрезвычайных ситуациях

Глава МЧС России прибыл в КНДР для обсуждения сотрудничества в чрезвычайных ситуациях

Глава МЧС России Александр Куренков впервые посетил КНДР, прибыв в Пхеньян 12 октября для обсуждения направлений совместной работы с северокорейскими коллегами в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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