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Царьград

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Кто может побить рекорд НХЛ Овечкина? В списке есть ещё одна русская фамилия

Кто может побить рекорд НХЛ Овечкина? В списке есть ещё одна русская фамилия

Среди игроков НХЛ есть те, кто в теории бы мог догнать Овечкина по количеству забитых шайб.Накануне, 6 апреля, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

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