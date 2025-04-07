Кто может побить рекорд НХЛ Овечкина? В списке есть ещё одна русская фамилия

Среди игроков НХЛ есть те, кто в теории бы мог догнать Овечкина по количеству забитых шайб.Накануне, 6 апреля, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".