Россия за девять месяцев купила у Турции рекордные 304 тысяч тонн цитрусовых

Показатель прибавил 4,3% по сравнению с прошлым годом Россия в январе-сентябре этого года купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых, это рекордный объем за такой период времени, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического ведомства.
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