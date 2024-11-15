Россия за девять месяцев купила у Турции рекордные 304 тысяч тонн цитрусовых

Показатель прибавил 4,3% по сравнению с прошлым годом Россия в январе-сентябре этого года купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых, это рекордный объем за такой период времени, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статистического ведомства.