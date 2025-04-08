📌📹В Симферополе разработали и испытали новый FPV-дрон-"камикадзе" "Архангел" с радиусом действия до 50 км, который может существенно изменить расклад на ТВД.
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📌📹В Симферополе разработали и испытали новый FPV-дрон-"камикадзе" "Архангел" с радиусом действия до 50 км, который может существенно изменить расклад на ТВД.